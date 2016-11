La Réole Exposition : le Burkina Faso s'invite dans la crêperie

À la crêperie l’Échoppe, une dizaine de batiks crées par les artistes de la Maison des Arts de Koudougou au Burkina Faso est exposée et en vente jusqu’à la fin de l’année ou épuisement des pièces.

À l’occasion de leur venue dans la région pour les Nuits Atypiques de Langon, les artistes de la Maison des Arts de Koudougou ont tissé des relations amicales durables avec les familles qui les accueillaient, notamment avec les membres de l’association « Sous le manguier » de Montagoudin.

Aujourd’hui, le déplacement des artistes burkinais est difficile mais les Réolais ne manquent pas de leur rendre visite en se rendant au village de Bantogdo pour apporter de l’aide à la scolarisation des enfants. De ce fait, les relations de confiance perdurent et l’association réolaise s’est engagée à commercialiser les belles pièces en batik créées à Koudougou.

La pure tradition du Burkina Faso

Le batik est une technique d’impression de tissu, en l’occurrence du coton, traditionnelle au Burkina. Les artistes dessinent le motif sur le tissu, recouvrent le trait de crayon de paraffine à l’aide d’un djanting, petit crayon qui libère la cire.

Le dessin est appris à l’école catholique. Les motifs représentent les modes de vie locales, les cases, les greniers à mil, des thèmes religieux et des tableaux sur commande. Si parfois les œuvres sont beaucoup plus modernes et abstraites, elles conservent un côté résolument africain dans le choix des couleurs et dans le mouvement.

Les teintures sont de plus en plus issues de colorants industriels pour permettre la conservation de la couleur. Chaque couleur fait l’objet d’un traitement particulier, trempage, rinçage. Les autres parties de couleur différente sont alors protégées.

Ces batiks nécessitent non seulement le talent du dessinateur mais beaucoup de patience et de minutie. Suivant le travail, le thème, le nombre de couleurs, et les dimensions de l’œuvre, les prix varient de 15 à 70 €. Ils sont visibles aux jours et heures de l’ouverture de la crêperie.

Nicole Latrille-Trani