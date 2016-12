On se souvient de la splendide exposition réalisée voici trois ans au Couvent du Broussey à Rions par un moine, le Frère François.

Cette année, l’artiste dévoile toutes les facettes de son art et le résultat est extraordinaire.

Il a choisi pour thème « La Genèse », relatant la création de l’univers au travers de 16 grandes toiles en peinture acrylique où il transcende sa foi, dans un foisonnement de couleurs d’une richesse fabuleuse et d’une jeunesse surprenante.

Il raconte avec vivacité. Au départ, le monde se détache progressivement des limbes et se peuple d’animaux exubérants, la nature prend toute sa majesté.

Des tableaux pleins d’humanité

Puis apparaissent l’Homme… et la Femme ! Sans compter l’intervention maléfique du serpent, bien sûr. Mais que nos ancêtres Adam et Eve sont beaux !

Auprès de ces tableaux pleins d’humanité, interviennent 12 eaux-fortes, fruits d’un travail plus long et délicat, peut-être d’un décryptage plus difficile pour le profane, mais d’une égale majesté.

L’ensemble de ces œuvres est visible au monastère du Broussey jusqu’au 20 décembre, de 9h à 11h30 et de 14h à 19h30.

Vous y admirerez aussi des posters et des albums, le tout étant en vente au profit du couvent.

Any Manuel