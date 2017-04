La 10e édition de l’exposition florale Jardin sur Ciron à Pujols se tiendra le dimanche 16 avril de 9h à 18h, dans le parc du Château La Salle. Elle est organisée par le Comité de jumelage et animations de Pujols-sur-Ciron.

Dans le parc du château

Malgré l’incendie qui a gravement endommagé une grande partie du château au mois de janvier, les propriétaires n’ont pas souhaité annuler la manifestation.

De nombreux exposants ont répondu présents, la plupart fidèles depuis la première année. Des fleurs, arbres et arbustes, des plants de tomates et autres légumes, de l’outillage, des volailles, des poteries et céramiques, des hamacs, paniers, décorations, bijoux, peintures, livres, du safran, des produits de la ruche et autres stands gourmands, un paysagiste, des conseils en greffe taille bouturage, en piégeage des frelons…

Un service brouettes sera à disposition pour transporter vos achats. Entrée et parking gratuits.

A noter : une exposition de rapaces avec deux spectacles à 11h15 et à 15h30, et, pour les enfants, une chasse aux œufs à 14h30.

Dimanche 16 avril de 9h à 18h, dans le parc du Château La Salle. Contacts : 07.86.95.15.48 ou 05.56.76.61.98.

Plus d’infos dans Le Républicain à paraître le 6 avril.