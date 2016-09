Si la fin de l’été marque pour beaucoup d’entre-nous la fin des voyages, Iza Pauly à travers ses photographies nous « invite au voyage », une exposition accueillie par le Collectif Simone & les Mauhargats jusqu’au 6 novembre. Avec discrétion et sensibilité, Iza Pauly capte des portraits en des instants fugaces et nous entraîne au-delà du réel pour nous émerveiller. Clowns, musiciens, acrobates, fée, Iza nous fait partager des ambiances dans le public mais aussi des moments tendres en famille.

C’est dès son enfance qu’Iza Pauly a commencé à photographier les événements de sa vie avec un simple appareil jetable, puis toujours passionnée, elle passe un baccalauréat option cinéma et un CAP photo. Cette habitante de Frontenac a une partie de sa famille qui vit à Saint-Macaire, cité à laquelle elle reste très attachée.

Très investie dans le milieu associatif, son sens du partage conduit Iza à photographier les évènements culturels développant ainsi la pratique du reportage, du packshot, de la création graphique d’affiches ou de jaquettes d’album. Des coulisses à la scène, sa démarche photographique auprès des festivals et associations a fait l’objet d’un livre de photographies, édité en 2010 avec le Festin Musik.

Une exposition à ne pas manquer où Iza Pauly vous invite au voyage en traversant le miroir.

Martine Brigot

Exposition visible jusqu’au 6 novembre à la boutique du Collectif Simone & les Mauhargats, au 19 rue Carnot. Ouverte les lundi, mardi, jeudi vendredi et samedi, de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30 et les mercredi et dimanche de 12h à 18h. Contact: 09.67.01.24.33.