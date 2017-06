L’artiste Ydole présentera plusieurs de ses œuvres au Canap’Café dès ce vendredi 9 juin.

Cette Cestadaise, animatrice méditation et philo pour la fondation SEVE de Fréderic Lenoir, a toujours été attirée par l’art. Pour autant, Ydole a suivi un parcours scolaire “plutôt classique”, avec l’envie sous-jacente d’“entrer aux Beaux-Arts à Paris” :

Mon père étant dessinateur de BD, j’ai développé un goût et une passion pour le monde artistique.

Mais “les chemins de la vie” lui ont fait d’abord prendre une autre voie, avant de revenir vers ce penchant initial : “j’ai élevé mes trois enfants et c’est après ma troisième grossesse que tout a changé : j’ai de nouveau ressenti une immense envie, un besoin quasiment vital de créer. J’ai donc enfin appris à sculpter en modelant la terre” confie-t-elle.

Avec le besoin d’“allier un métier de bien-être avec l’humain et l’art”. Et c’est suite à une rencontre lors d’un voyage pour Paris que le déclic s’est fait : “j’ai rencontré un homme qui m’a confié que sa fille était art thérapeute… ce vieux monsieur très émouvant m’a révélé que le métier tant attendu existait ! Mon cœur et mon âme vibraient entièrement, alors de de retour à mon domicile, j’ai trouvé comme une évidence l’Ecole Plénitude sur Mérignac, une merveilleuse rencontre qui correspondant pleinement à mes attentes”.

“Dans un démarche humaniste en expression artistique intuitive, je pratique désormais la peinture, la sculpture, la danse et le chant dans la vision libre et novatrice car je suis aujourd’hui pleinement convaincue de mon chemin de vie ! J’ai pris confiance en moi et ne mon potentiel créateur je suis une femme créatrice libre et novatrice dans la prise de conscience, la valorisation de mon corps et de mon âme prête à m’incarner dans ma mission terrestre” précise cette artiste.

Ce voyage vers soi, j’ai envie de le transmettre dans toutes mes créations, je suis une artiste du cœur et du tout est possible !

Exposition à découvrir tout l’été au Canap’Café, au 43 rue Maubec. Vernissage de l’exposition vendredi 9 juin, dès 19h. Infos: 06.72.96.81.46.