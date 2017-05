Mardi 23 mai, à la librairie L’Antre Guillemets , zone de Dumès, se déroulera à 18h30 le vernissage de l’exposition de François Bhavsar “BD et Librairies”. L’exposition durera jusqu’au 26 juillet.

“Pour la petite histoire, raconte la libraire Damiane Donato, j’ai connu François Bhavsar lorsque je montais le projet de la librairie. Je cherchais une image pour illustrer mon affiche de financement participatif et je suis tombée sur ses tableaux magnifiques qui représentent des librairies parisiennes. Je lui ai envoyé un mail lui expliquant mon projet et lui demandant la permission d’utiliser une de ses peintures en illustration. Il a répondu rapidement favorablement et m’a même proposé de venir exposer dans la librairie. Je suis donc très heureuse d’accueillir non seulement des toiles des librairies mais aussi des peintures de sa nouvelle collection sur la Bande Dessinée.”





À noter aussi: le mercredi 24 mai aura lieu le deuxième atelier d’écriture, animé par Agathe Dartigolles, auteur de La Terre Des Secrets aux éditions Edilivre. Infos: 09.66.94.58.25.