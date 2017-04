Jusqu’au 23 avril l’abbaye du Rivet propose une exposition de peintures, enluminures, icônes et sculptures d’artistes locaux et d’ailleurs : Éliane Barathe, François-Xavier Clerc, Martine Demontalier, Gaëtane Idre. La sérénité de ce lieu se prête bien à la contemplation de ces œuvres à admirer sans compter son temps. De 10h à 12h et de 14h30 à 17h30.