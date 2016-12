L’association handiparentalité, dont le siège est à Saint-Maixant , et le Centre Papillon de Bordeaux ont mis en place une exposition « C’est votre enfant ? Sur les chemins de l’handiparentalité ». Florence Majécase, présidente de l’association, présente ce projet.

D’où est venue l’idée de cette exposition ?

L’association Handiparentalité accompagne les parents ou futurs parents en situation de handicap moteur ou sensoriel et plusieurs mamans avaient envie de témoigner et de partager leur expérience.

Dans quel but ?

D’une part pour rassurer d’autres personnes qui pourraient avoir le même handicap qu’elles et ainsi les rassurer sur la faisabilité de fonder une famille. Mais aussi pour sensibiliser le grand public au fait que ça existe, des mamans en situation de handicap. La photographe Anne-Sophie Mauffré-Rochelet est mandatée depuis un sur ce projet.

Que montrent ces photos ?

Ce sont des moments de vie qui montrent que ces femmes sont mamans, au même titre que les autres. Elles dévoilent à la fois des astuces mais aussi certaines des difficultés rencontrées par ces mères de famille dans la vie quotidienne. Les clichés parlent de leur vie de femme, de mère et de leur vie professionnelle.

C’est d’ailleurs le quotidien de cinq mamans aux handicaps différents

Oui. Il y a : Jessica, 28 ans, de St-Maixant, téléconseillère et maman de Mélyna 5 mois. Son handicap : une main botte et des problèmes de dos. Moi, Florence Majécase, 34 ans, de St-Maixant, auteur jeunesse et maman de Théo, 9 ans et bientôt d’une petite fille. Je suis atteinte de la maladie des os de verre.

Adeline, 39 ans, de Talence, professeur et maman de Lino, 5 ans et d’Olivia, 1 an. Elle est atteinte d’une paralysie partielle des membres inférieurs.

Antinéa, 38 ans, de Villenave d’Ornon, professeur aussi et maman de jumeaux et d’une petite fille de 10 mois. Elle souffre, entre autres, de problèmes d’équilibre.

Et Valérie, 41 ans, de Bergerac, animatrice Langue des signes et maman de Lily, 2 ans. Elle est malentendante.

Où peut-on voir ces photographies en Sud-Gironde ?

Nous avons déjà exposé à Cadillac et nous avons d’autres dates de prévu pour cet été. Mais sinon vous pouvez voir l’intégralité des photos sur le site internet www.mamhandi.fr

Propos recueillis par Delphine Decourcelle