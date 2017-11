L’association Tous Artistes Enfants présente, jusqu’au 18 novembre, les œuvres de Milène Giusti dans la salle René Char de la médiathèque municipale Albert-Camus.

La peintre a fait de l’Inde sa terre d’élection; après y avoir vécu durant six ans, elle y retourne chaque année. Et elle en rapporte tissus et objets divers, qu’elle expose et vend dans sa boutique-galerie de Bagnères-de-Bigorre.

A Marmande, les peintures qu’elle présente au public s’intitulent “à bas bruit”: ses représentations très épurées, quasi abstraites, invitent à l’introspection tout en étant ouvertes à d’autres pistes possibles d’interprétation.

L’expo est à découvrir aux heures d’ouverture de la médiathèque. Entrée libre.