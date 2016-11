[Exclusif] Côte d'Argent - la sélection des -26 ans dévoilée

Pour le Challenge des comités de séries territoriales (-26ans), le comité de Côte d’Argent a dévoilé sa liste élargie de joueurs (voir ci-dessous). Sur les 36 noms retenus, une vingtaine de joueurs devrait être retenue pour affronter le Pays Catalan le 11 décembre, puis le Languedoc le 18 décembre. Certains d’entre eux, selon nos informations, ont déjà fait savoir qu’ils ne seraient pas disponibles. Dans cette sélection élargie, on retrouve un gros contingent de Gujanais ou de Biscarossais, avec six éléments chacun. La paire d’entraîneurs Richard Darrambide-Christophe Babillot a voulu s’appuyer sur deux équipes dont les dynamiques sont positives. En effet, l’UAGM réalise un sans-faute en Honneur cette saison et le Biscarosse Olympique reste sur un titre de champion de France de Promotion Honneur. Richard Darrambide, le coach de Gradignan, a aussi retenu trois de ses joueurs malgré les résultats décevants de son équipe. Gabarret (4), Mimizan (3), Léognan (3) et Castillon (3) sont aussi de bons fournisseurs de cette sélection. A noter la présence de trois joueurs de Promotion Honneur, dont le troisième-ligne cadaujacais Benjamin Tiret, formé au club d’Oloron, avec lequel il fut champion de France en Bélascains notamment.

Plus d’infos à venir…

La liste des joueurs sélectionnés (par ordre alphabétique) :

Julien Barbier De Preville (Léognan) – Lucas Beneyton (Biscarosse) – Thibaud Bonnefond (Cestas) – Bastien Boudigues (Biscarosse) – Maxime Caillat (Biscarosse) – Mathias Castagnos (Gabarret) – Ludovic Castaignède (Mimizan) – Morgan Checchin (Gabarret) – Anthony Da Costa (Labouheyre) – Emerick Defrance (Roquefort) – Lucas Deyts (Gabarret) – Ludovic Godeliez (Gujan) – Charly Guichard (Gujan) – Charly Flanda (Léognan) – Charles Hamoir (Castillon) – Maxime Labasse (Gujan) – Benjamin Lapeyre (Labouheyre) – Aubin Lazinière (Castillon) – Jonathan Lhopital (Biscarosse) – Anthony Luc (Gujan) – Jean-Baptiste Manente Baladu (BEC) – Nicolas Martin (Cadaujac) – Lou Millet (Gradignan) – Joey Molet (Gujan) – Francisco Antonio Paiva (Léognan) – Florian Pablo (Gabarret) – Roman Peyrede (Biscarosse) – Clément Pimpin (Gradignan) – Simon Prosper (Mimizan) – Vincent Reynaud (Mimizan) – Clément Rodriguez (Gradignan) – Anthony Serignac (Biscarosse) – Fabien Souleyreau (Gujan) – Benjamin Tiret (Cadaujac) – Vincent Tresarrieu (Roquefort) – Thomas Zamparo (Castillon)