Vendredi 15 septembre à 16h30, un Cadillacais de 24 ans qui circulait sur la départementale entre Cauvignac et Grignols à Masseilles, a été contrôlé par les gendarmes à la vitesse de 159 km/h, retenu 151 km/h.

Le chauffard a refusé d’obtempérer.

Il a été entendu par les militaires et fait l’objet d’une convocation devant la justice en mars 2018 et d’un retrait administratif de son permis pour six mois.