Dimanche 28 mai, il sera possible découvrir des coins inconnus du Réolais. Une randonnée pédestre est organisée avec trois parcours différents. Si vous êtes plus à l’aise en vélo, il est possible de les faire en VTT.

L’accueil avec café, le départ et l’arrivée seront devant la salle des fêtes de la commune. À noter qu’il y a restauration sur place le midi.

Pour plus d’informations et pour s’inscrire, contactez le 06.09.40.61.94 ou le 06.35.12.08.10.