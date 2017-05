Chaque année, les Journées européennes des moulins sont l’occasion de revoir ou de découvrir des moulins anciens, à vent ou à eau, qui ne sont bien souvent visitables que deux fois par an (pour les journées européennes des moulins et pour les journées du patrimoine).

Trois moulins à visiter

À Blasimon, le très beau moulin de Labarthe, moulin fortifié du XIIIème siècle et classé monument historique, a été entièrement restauré extérieurement et intérieurement par son actuel propriétaire. Une visite sera possible le dimanche 21 mai de 10h à 17h.

Second patrimoine à découvrir, à Gornac. En effet, le moulin à vent du Haut Benauge, datant du XVIIème siècle, abrite un musée avec des collections d’outils agraires anciens. La visite se déroulera le même jour (dimanche 21 mai) de 15h à 18h.

Dernier moulin à visiter, celui de Pinquet, à Saint-Félix-de-Foncaude. Ce moulin à eau est très actif grâce à une association de passionnés qui ont travaillés d’arrache-pied durant 10 ans pour en faire le seul moulin à eau de Gironde producteur de farine. Très souvent ouvert, il reçoit visiteurs adultes mais aussi du domaine scolaire durant une grande partie de l’année. À l’occasion de cette journée européenne, Pinquet produira de la farine et sera ouvert samedi 20 mai de 14h à 18h et dimanche 21 mai de 10h à 12h et de 14h à 18h.