Découvrez vendredi 6 octobre à 20h30 une préhisto-comédie métaphysique en peaux de bêtes à la salle des fêtes de Sauternes. Les attentats de Charlie Hebdo ont donné envie à Eric Sanson de jouer une pièce abordant la religion de manière originale et Jean-Pierre Gauffre, journaliste et chroniqueur à Europe 1 et à France info, a eu envie de traiter le sujet.

Mais comment parler de religion dans ce contexte conflictuel, déchiré, clivant au possible ? Jean-Pierre Gauffre a pris le problème d’une manière qu’il cultive depuis près de trente ans, celle de l’humour loufoque et décalé, et surtout pas frontal.

Loufoque et décalé

Aucune religion n’est citée dans la pièce, le terme même n’est jamais prononcé par les personnages. Et pourtant, tout est transparent, limpide. Grâce à l’idée originale d’avoir transposé l’intrigue à la Préhistoire.

Une Préhistoire, certes, pour le moins fantaisiste, période à propos de laquelle on peut évoquer croyances, superstitions, interrogations face aux éléments naturels, voire prémices de cultes. À l’arrivée, cela donne une réflexion drolatique sur Dieu et les hommes, mais aussi, et peut-être surtout, sur la manipulation des masses, sur l’ivresse du pouvoir absolu et sur la menace toujours présente des totalitarismes, qu’ils soient d’inspiration religieuse ou laïque.

Au temps des âges farouches, des dizaines de milliers d’années avant l’invention d’Internet, le jeune écervelé Kevin-Kamok et le vieux sage Marcel-Kronk s’affrontent, du fond de leur caverne, autour d’un débat essentiel pour ces deux homo sapiens sapiens : Comment gagner du temps lors des incantations aux forces de la nature, indispensables pour mettre de son côté les esprits avant de partir chasser l’ours ou l’auroch ?

La solution coulera bientôt de source au fil de cette comédie loufoque entre métaphysique absurde et joyeux anachronismes, comme si Pierre Dac et les Monty Python revisitaient Blaise Pascal et Teilhard de Chardin.

Vendredi 6 octobre à 20h30, pièce de théâtre « Et l’homme créa Dieu » à la salle des fêtes. Renseignements: 06.71.22.68.60.