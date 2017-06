Langon se transformera en une grande scène samedi 17 juin pour fêter la musique en centre-ville, de 11h à 19h.

Le centre culturel des Carmes, service culturel de la Ville, en lien avec les restaurateurs, a prévu pas moins de 10 lieux et 10 groupes pour cette journée et toutes sortes de styles musicaux.

Le programme

11h : concert d’orgue, Michel Dieu en l’église Saint-Gervais.

11h30/12h30 : Les Compères (jazz manouche) au Café de France, place Kennedy.

12h/13h : Somy (chanson française) au Kawha Café, cours des Carmes.

12h30/14h : Alyx Dro (rockabilly) au Cochon Volant, place du Général de Gaulle.

14h/14h45 : atelier jazz manouche (école de musique intercommunale) à L’Estran, rue Maubec.

15h/15h45 : La Grasse Bande (Fanfare de rue) au Passage Gourmand, rue Maubec.

15h/16h30 : Dominique Tamisier (chanson française), Chez Philippe, allées Jean-Jaurès.

16h/17h : chorale Cœurs en Chœur et l’Atelier Atout vent (école de musique) au Canap’ Café, rue Maubec.

17h/17h45 : La Grasse bande (fanfare de rue) à L’Estran, rue Maubec.

18h/19h : Much (duo électro pop) à la Cave des Carmes, place des Carmes.

Samedi 17 juin, concerts gratuits en centre-ville de Langon. Et aussi ce vendredi 16 à 19h30, place des Carmes, soirée concerts « Fauster & C° Live Tour », avec Acousteel Gang, Fauster et Les Old Boys. Prix d’entrée : 10€. Petite restauration sur place, buvettes.