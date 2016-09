Lagupie Et de 7 pour Vincent Alva

Cliquez sur l'image pour l'agrandir

Sept sur huit pour Vincent Alva, 31 ans, de Lagupie, qui a remporté le titre de champion de France dans une discipline insolite, celle des tracteurs pulling. En Marmandais, on sait ce qu’est le tracteur pulling, grâce à la commune de Lévignac-de-Guyenne où Claude Conilh et son équipe de bénévoles ont réussi à monter pendant plusieurs années au mois de juillet des galas exceptionnels qui ont su attirer plusieurs milliers de spectateurs. Vincent, lui, a concouru pour la première fois en 2009, devant son public. Il «tire» dans la plus petite catégorie qu’on appelait alors Garden Pulling, devenue Compact Diesel 600kg. Il n’a pas cessé de l’emporter chaque année, ne cédant le titre à son rival Fast n’Viking qu’une seule fois, en 2013.

La dernière manche de la saison (sur un ensemble de 5 manches) s’est déroulée dernièrement à Bailleul-sur-Soc, en basse Picardie. Vincent Alva était leader avant cette dernière manche mais rien n’était joué et Fast n’ Viking pouvait très bien le coiffer sur le poteau. Mais Vincent Alva est maintenant passé maître dans l’art de conduire sa mécanique et si l’engin a son importance, l’intéressé rappelle que plusieurs autres paramètres entrent en ligne de compte: «il y a aussi un travail d’équilibre des masses à observer, la vitesse de rotation selon le terrain, le couple et bien sûr le pilotage». Vincent termine 2ème mais Fast n’Vinking 4ème. Si bien que Vincent Alva, cumulant le plus de points, garde son titre de champion de France.

Une semaine plus tôt, ce dernier participait aux championnats d’Europe à Gudiswil, en Suisse, où il a terminé 8ème. Une compétition d’un autre niveau mais à laquelle le jeune Gupiais se fait un honneur de participer, malgré les frais que les déplacements occasionnent.

Vicent Alva qui court sous le nom de Vince Power, cherche à créer un Team avec quête de sponsors.

Contact: Vicent Alva, 06.74.66.74.62. Voir aussi sa page Facebook.