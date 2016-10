Preignac Esthétique : un temple pour la beauté et le bien-être

« Le Temple d’Isis » a ouvert à Preignac en septembre.

En lieu et place de l’ancienne Boutique 113, qui a déménagé en centre bourg, il offre un espace idéalement situé avec, de plus, des facilités pour se garer.

Pour Patricia Duarte, qui a créé cet espace joliment réhabilité qui compte sept pièces et salons sur plus de 100 m², il était important de regrouper en ce lieu agréable plusieurs corps de métiers.

Coiffure et soins

Ainsi les clients sont accueillis par des hôtesses qui ont toutes un rôle différent : Maureen pour la coiffure mixte, Melissa pour l’esthétique, Laetitia les prothèses des ongles, Aurélie l’extension des cils, Patricia les soins énergétiques, et Marilou et Laetitia pour le massage à quatre mains et le shiatsu.

Pour parvenir à cette mise en place Patricia Duarte a donc effectué des embauches, mais également mis des espaces à disposition de certaines intervenantes, quatre sont donc en poste fixe et les trois autres occupent le lieu en fonction de leurs rendez-vous.

On agit pour un bon rééquilibrage physique et émotionnel des individus

« Je voulais regrouper tous ces corps de métiers du domaine de la beauté et du bien-être pour que les clients, femmes et hommes, puissent tout faire chez nous sans perdre de temps. Aussi bien la coiffure et les soins du corps que l’épilation et les soins du visage », dit cette spécialiste du reiki, une méthode de soins d’origine japonaise pour laquelle elle est diplômée.

« On agit pour un bon rééquilibrage physique et émotionnel des individus, je possède trois degrés et je passerai bientôt une maîtrise avec laquelle je pourrai donner des cours ».

En Inde et en Chine

Parmi les intervenantes, deux jeunes femmes, ont poussé leurs formations de masseuses jusqu’à un haut niveau, Marilou s’est rendue jusqu’en Inde pour parfaire sa formation et Laetitia a, elle, été en Chine : « Ayant une bonne complémentarité et une approche similaire du soin, nous avons décidé de proposer un massage intuitif à quatre mains. Notre soin coordonne fermeté, enveloppements et pressions, et nous effectuons des mouvements harmonieux qui favorisent le lâcher prise ».

Avec ceci, elles pratiquent également le massage californien et le shiatsu, une technique de thérapie manuelle inspirée de l’acupuncture.

On le voit, la panoplie des soins et techniques est complète, mais pourtant Patricia Duarte cherche encore une intervenante dans le domaine de la réflexologie : « Nous essayons de regrouper, car les gens découvrent ainsi des techniques qu’ils ne connaissent pas, et nous pouvons les accompagner tout en leur offrant des prix sur mesure ».

Norbert Lados

Contact : «Le Temple d’Isis», 82, rue de la République à Preignac. Tél. : 06.21.69.88.51.