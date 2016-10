Captieux Bienvenue à la ferme de la Haute lande

L’ESAT de Captieux a ouvert ses portes pour que le grand public puisse de nouveau visiter cet établissement surtout tourné vers la polyculture et l’élevage de bêtes de race bazadaise.

Pour l’occasion, c’est un dimanche que le public a été invité à franchir la porte de l’établissement. Une vraie journée de découverte pour les habitants du canton, ou autres, qui ne connaissaient l’ESAT que par ses produits. Elle leur a permis d’apprendre que cette entreprise, grâce à ses activités, en particulier son laboratoire qui vient d’obtenir la qualification Bio, permettait aux commerces de travailler avec eux.

Terrine d’agneau au poivre

C’est le cas de cet élevage de brebis, basé à Lucmau, mais faisant paître ses animaux dans des prés à Captieux, 150 agneaux environ. Fabrice Tauzia fait confectionner par l’Esat son nouveau produit : de la terrine d’agneau au poivre, ou au piment, au demeurant excellent. Cet éleveur vend aussi ses produits à la ferme et aux restaurateurs de la région, tout comme cette éléveur d’esgargot de la région de Nérac qui lui aussi fait travailler l’Esat.

Les éducateurs et M. Gallard, directeur de l’établissement, ont été satisfaits de la présence de nombreux visiteurs, dont Denis Berland, maire de Captieux, et des élus qui ont profité du marché fermier pour déjeuner. Toute la journée les éducateurs et le personnel se sont employés à faire découvrir leur établissement aux personnes présentes.

Le labo labellisé bio

M. Gallard a confié : « Il est intérressant pour tous que le monde extérieur voie comment fonctionne l’établissement. Nous faisons de la culture maraîchère, nous avons aussi un troupeau de 170 bêtes, dont 85 vaches de race bazadaise, qui pâturent à Lerm-et-Musset. D’ailleurs, c’est devenu notre atout principal. Mais nous avons aussi lié des partenariats avec des établissements extérieurs comme vous l’avez vu, et surtout notre laboratoire a reçu le label Bio et nous n’en sommes pas peu fiers. »

Philippe Escarbonnier