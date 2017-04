Dimanche 9 avril, le Lion Club Sauternes a organisé en partenariat avec le Comité départemental du tourisme équestre et le domaine de Queyranch à Bernos- Beaulac, sa troisième édition d’Equitalia, manifestation destinée à récolter des fonds pour soutenir les actions caritatives du club : accueil d’enfants au centre de vacances de plein air de Gujan-Mestras (près de 300 enfants en grande précarité familiale y séjournent chaque année), et bourses d’accompagnement à quatre apprentis du centre de La Tour Blanche (aide à l’achat de matériel professionnel).

Depuis Queyranch, 35 cavaliers et 6 attelages ont rejoint en matinée le domaine de Londeix à Captieux : pause dégustation de Sauternes et de foie gras et retour pour un déjeuner champêtre et une après-midi de découverte autour de l’équitation américaine et de la danse country.

Équitalia a cette année encore connu un franc succès, pour la plus grande satisfaction du président Daniel Fort et de Jean-Claude Dumenil, organisateur de la manifestation. Le Lion club organise deux autres manifestations, Marchonpour (randonnée pédestre) et Trophelions (Tournoi de golf) ce printemps.

Renseignements et inscriptions : www.lionsauternes.org