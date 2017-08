Samedi 26 août après-midi et dimanche 27 août sur toute la journée l’association Attel’Concours propose de découvrir les épreuves d’attelage à deux ou quatre chevaux sur le site de l’établissement Saint Clément à Cudos.

Samedi à 15h, une épreuve d’attelage suivie à 17h de la maniabilité. Le but de cette épreuve est de passer des portes sans faire tomber les balles.

Le dimanche 27 août à partir de 10h, dressage et maniabilité et à 13h l’épreuve phare des deux jours : le marathon sur 7 km avec six obstacles à passer le plus rapidement possible. En parallèle le dimanche de 10h à 18h est proposé un marché des producteurs avec restauration le midi et animation musicale de l’association La Bazadaise vers 12h30. Toute la journée des tours de calèches seront possible.