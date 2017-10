Murielle et Laurent Jelowicki ont ouvert leur centre équestre il y a 30 ans maintenant. À Saint-Selve, puis à Cadaujac depuis 20 ans. Laurent et Murielle se sont lancés dans ce monde « par passion du sport ou du cheval, au départ oui, aujourd’hui peut-être encore, mais ce qui est toujours vrai, 30 ans plus tard, c’est qu’ils ont plaisir à aller travailler tous les matins ». Laurent explique : « nous sommes des artisans et nous avons la chance d’avoir un métier très varié entre la partie agricole, la partie sportive, la partie commerciale et la partie pédagogique ».

On essaye de garder le côté familial

Pour l’un comme l’autre, le côté humain a énormément d’importance « lorsqu’un cavalier vient chez nous c’est pour apprendre à monter à cheval certes, mais on veut qu’il se sente bien. Depuis le début on essaye de garder le côté familial, on ne veut pas qu’il ne vienne que pour consommer, on veut du partage ». À La Licorne, il y a un taux de fidélité incroyable « on a des personnes qui sont arrivées ici à 4 ans et à 30 ans ils sont toujours là ».

Situé à Cadaujac, 550, chemin de Couhins, au milieu des grands vignobles du Pessac-Léognan, le poney-club dispose d’un manège, de deux carrières et de balades au coeur des vignes. Il compte 35 animaux, du shetland au cheval. Murielle et Laurent ont un salarié à plein-temps pour les seconder sur le club. À la Licorne, vous pouvez suivre des cours d’équitation, de l’initiation au perfectionnement. Certains élèves font de la compétition. Pendant les vacances scolaires, des stages sont organisés avec possibilité de passer les différents galops. Laurent a pratiqué plusieurs disciplines, du horse-ball (comme entraîneur et arbitre), de la compétition d’attelage (il a fait les championnats du monde à Pau il y a 4 ans) et fait partager ses passions aux élèves.

L. E.

►Contact : 05.57.83.00.18.