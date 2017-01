L’association Saint-Pierre Patrimoine propose dimanche 8 janvier à 12h30 à la salle des fêtes de fêter l’épiphanie. Après les traditionnels foie gras et champagnes des fêtes de fin d’année, les gourmands pourront déguster la galette des rois. L’épiphanie est un hommage aux trois rois mages guidés vers l’enfant Jésus à Bethléem par une étoile pour lui offrir des présents.

Un repas festif

La toute jeune association sauternaise a donc souhaité mettre en place en ce début d’année un événement dans le village autour de cette fête bien plus ancienne que cette fête de Noël. Les plus jeunes comme les plus anciens du village pourront se retrouver afin de partager un moment convivial et chaleureux.

Au programme un repas festif avec en dessert la traditionnelle galette des rois et au cours duquel vous pourrez apprécier les subtiles et malicieux tours de magie proposés par Théotim Martins.

Les enfants seront à l’honneur avec une bourriche qui leur sera spécialement dédiée et les futurs rois et reines seront à n’en pas douter à Sauternes.

Corinne Boudigues

Info pratiques : adultes 14€ , apéritif, paella, galette des rois, vin et café; enfants moins de 10 ans : 5€, poulets, frites, galette des rois. Renseignements : 06.71.22.68.60.