Marmande Environnement. Repérer les plantes invasives

En présence de Raymond Girardi, vice-président du conseil départemental en charge de l’agriculture, des forets et de l’environnement, les techniciens de rivières et initiés en botanique ont pu découvrir les moyens de reconnaître les plantes exotiques indésirables, qui envahissent les bords de rivières.

« La plupart de ces plantes, tels que l’ambroisie, la jussie ou encore l’armoise des frères Verlot sont originaires d’Amérique du Nord et d’Amérique centrale », explique Aurélien Caillon, botaniste référent en charge des espèces envahissantes de la Nouvelle Aquitaine.

Risque sanitaire et économique

Au fur et à mesure de la visite, Aurélien Caillon a expliqué les origines de ces implantations, souvent involontaires et qui peuvent avoir de lourdes conséquences sur la flore locale et sur le bien-être sanitaire et économique des Marmandais.

Ces espèces exotiques s’installent le plus souvent dans des zones dégradées. On remarque qu’elles se développent plus facilement lorsque la qualité de l’eau diminue. Ces “invasions” peuvent altérer le quotidien des habitants du Marmandais. Par exemple, l’ambroisie possède un pollen qui provoque de très fortes allergies et colonise les cultures. La jussie (plante à fleur jaune), quant à elle, va recouvrir tout un plan d’eau, éradiquant les espèces locales.

Pour endiguer ces implantations de plantes, deux solutions. Le laisser-faire, où les plantes indigènes vont réussir à se réapproprier l’environnement, ou une éradication contrôlée.

« Toutes ces actions sont seulement possibles après avoir répertorié et identifié toutes les plantes dans le département », précise le botaniste. Un travail de longue haleine.

Une nouvelle sortie botanique est prévue le 5 octobre prochain à Boussès. Plus de renseignements à venir sur le site de l’Observatoire de la flore Sud-Atlantique (OFSA), rubrique “Actualités”.