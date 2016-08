Cadillac Environnement : « Emballages propres » sur le marché

Au cours d’une conférence de presse de Créon, le SEMOCTOM s’est fait le messager d’un péril qui menace la planète : l’énorme pollution causée par les matières plastiques (Le Républicain du 30 juin). Au coeur des océans, elles constituent le « 7e continent », évalué à six fois la surface de la France. Le syndicat a décidé de réagir au coeur des marchés de Créon, La Tresne et Cadillac, appuyé par l’ADEM (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise d’Énergie) qui a financé l’opération à hauteur de 30.000€.

Ces poches en papier sont plus solides

Voici donc les envoyés du SEMOCTOM à Cadillac où David Ancel, Isabelle Baseilhac et leurs aides ont déchargé des cartons volumineux, aussitôt offerts aux commerçants ambulants, selon leur activité. Ils en font le compte : « La matière qui prédomine est le papier, fourni en deux formats, 100.000 sachets au total, plus 3.750 sacs cabas. S’y ajoutent 3.800 sacs biosourcés (sorte de plastique biodégradable) que l’on peut composter à domicile. Nous les avons fournis gratuitement, les accompagnant d’une liste de fournisseurs pour un réassortiment. »

De toute évidence, l’offre a rencontré un gros succès, si l’on en juge par les piles de cartons accumulés auprès des étals et les pancartes disposées en évidence.

Du côté des fruits et légumes, on n’avait pas attendu la réforme et les retours sont positifs : « Cela me semble correct » ; « J’utilisais déjà des poches en papier, mais celles-ci sont plus solides ». Même satisfaction chez le boulanger : « Les emballages de différentes tailles sont très pratiques ». Le fromager : « Le papier est plus facile à utiliser que les feuilles plastiques ». La bijoutière : « C’est très sympa. J’achèterai des modèles plus petits, style sacs à main ».

C’est insuffisant pour les olives ou les plats cuisinés

Pour le fournisseur en bière, ce n’est pas nouveau car « j’utilisais déjà du papier et des cartons » et le vendeur de saucissons : « L’idée est bonne, le papier kraft est moins cher que le vrai biodégradable. » Par contre, certains aliments posent problème. « C’est insuffisant pour les olives ou les plats cuisinés » et que dire des poissons et crustacés ?« Je vois mal les huîtres dans du papier ! »

L’aspect financier est envisagé : « Le marchand doit payer des emballages qu’il lui faut donner. À un moment donné, ça va coincer ! » On apprécie la liste de fournisseurs mais, tempère la vendeuse de vêtements : « Il faudrait constituer un groupement d’achat sur le marché ! » Voilà une idée à creuser…

Any Manuel