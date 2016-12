L’association Sourds Entendants Malentendants de la Dordogne et du Lot-et-Garonne (SEM 24-47) organise des séances d’initiation à la langue des signes française à Agen, Casteljaloux et Marmande pour le 47.

Ces dernières débuteront à Marmande au mois de janvier, elles auront lieu deux lundis soirs par mois (jusqu’en juin).

Afin de préparer cette session, une réunion d’information se tiendra lundi 5 décembre à 18h30, salle Damouran du square de Verdun (face à la Poste).

La SEM 24-47 a pour mission d’aider, de conseiller et de soutenir les personnes en situation de handicap auditif, de combattre leur isolement et toutes formes de discrimination dont elles pourraient être les victimes. Elle vient favoriser l’entraide, l’insertion professionnelle et sociale des personnes sourdes et malentendantes. Enfin, elle intervient aussi auprès des instances compétentes pour soutenir l’action en faveur des personnes handicapées.

Contact: srl.sem2447@gmail.com