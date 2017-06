L’association « Entre Cycles et Eaux », créée par Dominique Turbet, souffle sa première bougie cette année.

« Avec ce début de printemps ensoleillé, les loueurs sont déjà au rendez-vous » indique le gérant.

Espace détente

Retraité de la police, Dominique Turbet, aménage ce site et lui donne un air de fête. « Je veux attirer du monde ici en jouant la carte de la convivialité, c’est pourquoi j’ai aménagé cette aire de pique-nique où les loueurs pourront se poser, se désaltérer, pique-niquer et même consommer. »

Plus de 3 ha autour de cet endroit sécurisé qui séduit parents et enfants, avec des animaux de ferme qui accourent quand on les appelle. Chevaux, chèvres, moutons, des volailles et même un cochon : à première vue l’ensemble cohabite en toute sympathie !

Des tables sont à disposition mais aussi un point d’eau et des toilettes. Des boissons, des glaces, des sandwichs ou hot-dog et salades seront servis pour ceux qui le souhaitent avec toujours le même souci de rester accessible au plus grand nombre. À moins d’un km de la voie verte « Carbonde » poursuit son extension.

Vélos, tandems et Rosalies sont louées à la journée, à l’heure, aussi bien aux particuliers qu’aux groupes, etc. L’adhésion à l’association (2€ par an) permet de louer les cycles à prix préférentiels. Un projet de Rosalie électrique est également au programme. Bref, Dominique Turbet est un retraité heureux !

Maryse Lacoste

Association « Entre Cycles et Eaux », située à Puybarban à la limite de Bassanne. Contact: 06.12.86.66.44.