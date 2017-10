Si le Bordelais, Sébastien (25 ans), et surtout Romain, le Toulonnais (27 ans), sont les deux Taofifenua les plus connus aujourd’hui, notoriété du rugby actuel oblige, les plus anciens amoureux du ballon ovale se rappellent aussi du père de ces deux-là, un certain Willy. Formé à Mont-de-Marsan (lieu de naissance des deux rejetons), le colosse a ensuite porté une dizaine de saisons le maillot grenoblois avant de s’essayer au rôle de manager. Engagé sur plusieurs fronts à Perpignan, Willy Taofifenua ne manque pas de suivre ses garçons dès qu’il le peut et il était au Matmut samedi soir dernier, allant et venant librement en zone mixte, répondant à une interview par ici et serrant des mains par là.

Romain ne veut pas venir à l’UBB

Et c’est bien lui qui pourrait avoir le rôle le plus important, et donc déterminant, dans le choix de ses fils, lui qui est très écouté dans son rôle de chef de famille. Si au moment du choix, il sera question de qualité de vie, de carrière internationale aussi, il ne faudra pas perdre de vue que les conditions financières entreront pour beaucoup en compte. Et c’est bien sur ce paramètre que le RC Toulon possède sûrement un coup d’avance.

Enrôler deux des pépites du rugby tricolore a un coût et on ne transigera bien sûr pas avec cet aspect-là du choix. Si Sébastien se sent bien à Bordeaux, il a cependant très envie de rejouer avec son frère. Selon nos informations, Romain n’ayant pas forcément envie de rejoindre la Gironde, malgré l’envie très forte de Jacques Brunel de pouvoir le récupérer, l’aîné des deux frères est plutôt parti pour rester à Toulon. La décision est une question de jours – d’heures peut-être – et du côté de Moga, l’optimisme n’est pas de mise.