GIRONDE. Mouton Vole crée 40 postes de nounous pour la rentrée de septembre

Depuis sa création en 2011, Mouton Vole, spécialisée dans la garde d’enfants à domicile, est au service des familles de Bordeaux et sa métropole. Aujourd’hui, l’entreprise étend son activité.

Pour préparer la prochaine rentrée scolaire, et faire face à une demande toujours plus forte, Mouton Vole crée 40 emplois de nounous en Gironde, sur Bordeaux et sa métropole.

Le côté humain est primordial dans notre processus de recrutement

Ces emplois s’adressent aux étudiants, aux jeunes diplômés de la petite enfance souhaitant acquérir une première expérience professionnelle, aux personnes recherchant un complément de revenus ou encore aux retraités souhaitant rester actifs.

« Le côté humain est primordial dans notre processus de recrutement, souligne Damien Vialard, créateur de Mouton Vole. Nous évaluons pour chaque candidat son expérience, son enthousiasme et surtout sa capacité à garantir la sécurité physique et affective des enfants. »

Avec une capacité théorique d’accueil de 56,1 places pour 100 enfants de moins de 3 ans, la France compte approximativement un manque de 400.000 places. En 2015, quelques 46.600 enfants ont été gardé par un(e) salarié(e) à domicile. (source : Lettre de l’Observatoire national de la petite enfance, cnaf sept. 2016)