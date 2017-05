Cliquez sur l'image pour l'agrandir

Pour la deuxième année, la délégation Périgord Agenais du Secours Catholique a organisé un concours de vitrines, à destination de ses boutiques solidaires. Les 13 boutiques de ce vaste territoire ont joué le jeu, et comme l’an dernier, après de difficiles délibérations du jury, c’est l’équipe de Marmande qui a gagné, avec sa belle vitrine de la rue de la République, au moment des fêtes de fin d’année.

Le thème était «Un Noël solidaire ici et là-bas». Les bénévoles de Marmande et les personnes accueillies par le Secours Catholique ont travaillé ensemble sur ce thème et le fruit de leurs efforts a donc été récompensé, devant Bergerac, qui remporte le second prix.

Vendredi, la présidente de la délégation est venue remettre la coupe au responsable de l’équipe de Marmande, Jean-Michel Lagaüzère, en présence du maire, Daniel Benquet, du vicaire général, l’abbé Pierre Bonnet, et des bénévoles.