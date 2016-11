Marmande Encore un effort pour soutenir Sophie Martinez

C’est une méthode devenue indispensable à bon nombre de porteurs de projets, quand le soutien de plus en plus restrictif des banques vous empêche de finaliser votre action: l’appel à souscriptions via Internet, connu sous le nom de Crowdfunding. Les plateformes ne manquent pas et Le Républicain en propose une avec «Bulb in Town». Sophie Martinez, gérante de l’entreprise «Still English» d’enseignement privé de l’anglais, est passée par Ulule pour collecter un maximum de fonds et obtenir les 9.000€ nécessaires au bouclage de son dossier. «A cet instant de notre rencontre, 56% de mon objectif est atteint. Je note une participation de plus en plus soutenue depuis qu’une campagne de communication a été relancée avec cette date butoir du 29 novembre qui clôturera l’opération» s’enthousiasme Sophie Martinez… Les encouragements l’aident à croire en cette opération de soutien, pour un projet qui vaut effectivement qu’on y regarde à deux fois…

Apprendre l’anglais de manière ludique

Vous l’avez toujours souhaité: que l’enseignement de l’anglais change ! Que nos enfants et élèves sachent s’exprimer en anglais une fois sortis du lycée. Avec la méthode imaginée et produite par Sophie Martinez, on le peut mais bien avant ! «J’ai créé une solution pour que l’anglais soit enfin accessible à tous, qui repose sur une mallette-jeu complète d’entraînement à l’expression orale qui touchera tout le monde, du débutant aux plus avancés» explique Sophie Martinez.

Le coffret se compose d’un tapis, de cartes, on apprend en jouant.

Pour ne savoir plus sur Still English et cette méthode: http://www.stillenglish.com/