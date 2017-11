Ce mercredi à 8h, Alain Padovan, 64 ans, de Gironde-sur-Dropt, ancien président du Stade Réolais, a installé une tente devant l’entrée de la CPAM de Langon, des panneaux de revendications et s’est enchaîné aux marches.

« Je me bats pour faire valoirs mes droits, dit-il. La caisse primaire d’asurance maladie ne me trouvait plus ! La seule solution pour me faire entendre, mettre ma vie en jeu pour défendre mes droits, leur offrir le spectacle qu’ils attendent, crever sous leurs fenêtres et sous leurs yeux. »

En invalidité depuis un accident du travail en 1994, Alain Padovan, ancien démarcheur de banque, ne touche plus ses droits sociaux depuis 2000.

« Mon taux de rente n’a pas été actualisé et ma retraite est moindre compte tenu de ce même taux inférieur à 66,66%. »

Il a décidé d’arrêter de prendre son traitement pour le cœur et la maladie de parkinson dont il souffre, et de faire la grève de la faim.

Rencontre avec le sous-préfet

La police municipale, la gendarmerie et une ambulance des pompiers ont été dépêchés sur place, ainsi que Serge Charron, adjoint au maire.

Craignant que son état de santé ne se dégrade, les militaires sont parvenus à convaincre le manifestant de rencontrer le sous-préfet Eric Suzanne pour lui exposer ses problèmes. Une entrevue était organisée à 10h.

Alain Padovan est également reçu cet après-midi par la direction de la CPAM.

