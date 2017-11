En novembre, j’arrête de fumer !

Et si vous arrêtiez de fumer ? C’est le défi collectif lancé par le Moi(s) sans tabac, deuxième édition, qui se déroule du 1er au 30 novembre. Tenir un mois sans cigarette permet aux fumeurs de multiplier par cinq leurs chances de réussir à arrêter définitivement le tabac.

Afin d’encourager les volontaires, cette opération mise sur l’effet de groupe. Partout en France, de nombreux événements sont organisés pour que les fumeurs puissent s’entraider. Consultations médicales, informations, ateliers ou conférences, diverses activités sont organisées dans de nombreuses villes pour accompagner les fumeurs désirant arrêter. Les proches aussi peuvent soutenir les participants. De plus, des tabacologues sont à l’écoute au 3989.

Des effets immédiats

L’important pour tenir : fixer le jour de l’arrêt définitif et le respecter. Si les difficultés peuvent être ressenties, de nombreux effets bénéfiques arriveront dès les premières minutes suivant l’arrêt… Une bonne manière de se motiver !

Sur son site internet dédié, le Moi(s) sans tabac liste les bienfaits. En effet, environ vingt minutes après avoir écrasé sa dernière cigarette, la tension artérielle revient à la normale, le pouls ralentit et la circulation sanguine s’améliore.

Et les effets s’accentuent au fil des heures. Ainsi, huit heures après, la quantité de monoxyde de carbone dans le sang a diminué de moitié et, une journée après, le risque d’infarctus du myocarde a déjà diminué, le corps ne contenant plus de nicotine.

Dès 48 heures après la dernière cigarette, les terminaisons nerveuses gustatives commencent à repousser et l’odorat s’améliore. Trois jours après, respirer devient plus facile et les bronches se relâchent déjà, permettant de se sentir plus énergique.

Un kit pour vous aider à arrêter

Pour relever le défi et tenir 30 jours sans fumer, un kit est mis à disposition des fumeurs. Dedans, on y trouve un livret pour se préparer, un agenda, une carte « Le stress ne passera pas par moi » et une roue pour calculer ses économies. Ce kit peut être commandé gratuitement en ligne ou téléchargé directement.

APEI-Actualités. Johanna Amselem