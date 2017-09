Piano, guitare, violon, violoncelle, mandoline, ukulélé, guitare électrique, basse, accordéon, percussions, batterie, saxophone, flûte, boha, clarinette, trompette et fifre vont reprendre le chemin de l’école de musique de la Cdc Sud-Gironde.

Offrir au plus grand nombre de personnes et prioritairement aux enfants, l’accès à l’éducation musicale et la possibilité de se former sur une variété d’instruments, à moindres frais, voilà ce que propose l’école de musique de la CDC Sud-Gironde.

L’ensemble du travail musical effectué par les élèves permet de proposer des animations sur le territoire de la CdC, à Langon, Toulenne, Préchac, Noaillan et Saint-Symphorien, il n’y a pas d’âge pour apprendre à jouer d’un instrument les enfants sont accueillis dès 4 ans à l’éveil musical.

En plus d’un instrument, possibilité pour les apprenants de participer à différents ateliers : guitare classique, musique amplifiée, Steel Drum, Atout Vents, Percussions, Musik’ensemble et Atelier musique d’ensemble.

Ateliers

L’année musicale sera rythmée par des temps forts comme Scènes ouvertes où élèves et professeurs se produisent dans les communes de la CdC tous ateliers confondus. Promesse de moments musicaux riches ! Les Récitals L’atelier Guitare classique qui présentent le résultat de son travail dans des lieux d’exception du territoire. Ou encore le Moment musical de printemps durant lequel les élèves de piano, violoncelle, violon, accordéon, flûte… se produisent en concert pour un moment intimiste et convivial.

Renseignements et inscriptions : Yan Corneau, directeur au 06.47.39.12.48.