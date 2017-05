En 1975, Michel Trompesauce a suivi du vestiaire l’accession en première division de son équipe. « Où le score en est ? Où ça en est ? », répétait sans cesse le seconde-ligne langonnais à l’adresse des pompiers qui le frictionnaient, alors qu’il ne sentait plus ses membres. « J’étais sorti avant la fin du match. J’étais bleu de froid », rappelle- t-il. Au final, même sans son seconde-ligne de devoir, le Stade Langonnais s’est imposé 9 à 7 face à Vienne, sur le terrain d’Ussel, et a gagné par la même occasion son ticket pour la première division, au terme d’un match épique. « Il fallait être sur place pour penser qu’une rencontre de rugby puisse se jouer dans des conditions inhumaines semblables », pouvait-on lire dans le journal.

Un match héroïque

Quelques heures avant le coup d’envoi, les Langonnais pensaient d’ailleurs ne pas jouer leur 8e de finale de deuxième division. Caché sous une épaisse couche de neige, le terrain semblait impraticable. « On ne pensait plus au match en arrivant à Ussel, se rappelle le Langonnais. On s’amusait à s’envoyer des boules de neige. »

« Dimanche matin, à 11 heures, trois camions-bennes, un tracteur, un chasse-neige et plus de cent pompiers ou volontaires manœuvraient sur le terrain d’Ussel, raconte un article de presse. A 13h30, une rencontre opposait les cadets de Brive et ceux du Stade Clermontois. Enfin, à 15 heures, c’est sur un marécage bordé de tas de neige que nos Langonnais et leurs adversaires ont débuté une partie héroïque. »

« 14 statues de boue »

Malgré l’expulsion hâtive du pilier langonnais Didier Guagni, les « 14 statues de boue girondines » ont eu le dernier mot grâce à « un coeur énorme, une volonté de fer et un capitaine courageux [Claude Tauzin], donnant l’exemple du sacrifice ». Dans la boue et le froid, les Langonnais ont fait pleurer de joie leur entraîneur Pierre Thomas et leurs nombreux supporteurs.