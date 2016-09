EMPLOI. Trouvez votre stagiaire ou apprenti sur stage-agricole.com

De la troisième à l’école d’ingénieur, de nombreux jeunes déjà trouvé leur bonheur en quelques clics. Viticulture, élevage, culture céréalière, petite, moyenne ou grande exploitation, ou encore entreprises du milieu agricole, ce site propose un large éventail de l’agriculture girondine.

Les professionnel du milieu agricole sont invités à s’inscrire: « L’inscription est très simple, elle se fait en 3 minutes en ligne puis c’est les jeunes intéressés par votre exploitation qui vous contactent directement. On peut également consulter les CV qui sont déposés en ligne, ce qui est très pratique lorsque l’on recherche un profil précis » comme en témoigne Patrice Belly, viticulteur du Médoc ayant trouvé son stagiaire grâce à stage-agricole.com.

Un site simple, efficace et gratuit qui permet aux jeunes de se lancer dans la filière agricole et aux professionnels de trouver facilement leurs stagiaires et apprentis : une relation gagnant-gagnant.