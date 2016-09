[EMPLOI] Les tonneliers du Sud-Ouest recrutent et cherchent à former des apprentis

Les entreprises de tonnellerie réparties à travers le territoire national et particulièrement celles du Sud-Ouest recrutent (les effectifs ont progressé de 5% en 2015) et cherchent à former des apprentis.

« Se former au métier de tonnelier, c’est acquérir la connaissance des bois et de leurs comportements, ainsi que l’ensemble des méthodes de fabrication des fûts. Un métier artisanal et noble, qui allie tradition, innovation et travail sur mesure pour atteindre la perfection organoleptique des vins et eaux-de-vie. Se former au métier de tonnelier, c’est aussi et surtout avoir la garantie d’un emploi » indique la fédération des tonneliers de France.

En cette rentrée, le CFDA Agricole de Blanquefort accueille tous les jeunes tentés par une formation au CAP Tonnellerie. Un centre de formation qui inaugurera dans quelques semaines des installations flambant neuves, pour apprendre son métier dans les meilleures conditions possibles, en alternance pour les 16/25 ans mais aussi dans le cadre de la formation continue pour les adultes.

Inscriptions jusqu’en novembre. Contact : Laurent Chastanet (coordinateur formation tonnellerie) – 06 51 60 56 93 – laurent.chastanet@educagri.fr

À propos de la Fédération des Tonneliers de France

La Fédération des Tonneliers de France regroupe cinquante entreprises. Installées dans les principales régions vinicoles françaises, elles ont produit 592 300 unités en 2015, pour un chiffre d’affaires de 390,9 M€. 64% de cette production a été exporté vers, principalement, les Etats-Unis, l’Espagne l’Australie et l’Italie.