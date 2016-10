Emploi : des offres en alternance à pourvoir en Sud-Gironde

En 2016, l’agence Pôle Emploi Langon a enregistré 50 offres en alternance et en a pourvu 42. Des offres restent à pourvoir à Sauveterre-de-Guyenne, Ruch, Podensac, Langon ou encore Gornac.

L’alternance recouvre deux types de contrat de travail : le contrat d’apprentissage et le contrat de professionnalisation. Entre travail et formation, l’alternance permet l’apprentissage d’un métier et la possibilité d’intégrer plus facilement une personne formée à la vie et la culture de l’entreprise.

Les offres à pourvoir

Sauveterre-de-Guyenne : conducteur/conductrice de machines en industrie alimentaire (offre n° 044HYDZ sur www.pole-emploi.fr)

Ruch : serveur / serveuse de restaurant (offre n° 043ZGLN)

Sauveterre-de-Guyenne : employé polyvalent / employée polyvalente de libre-service (offre n° 043RSNF)

Sauveterre-de-Guyenne : boucher / bouchère (offre n° 043JVLX)

Sauveterre-de-Guyenne : pâtissier / pâtissière (offre n° 042SBKV)

Podensac : employé / employée de rayon bazar (offre n° 043KHFZ)

Langon : mécanicienne / mécanicienne diéséliste (offre n° 044KRQG)

Gornac : coiffeur/coiffeuse (offre n° 045CCGL)

Pour plus d’informations: https://www.alternance.emploi.gouv.fr

Un forum Rencontr’Emploi est également organisé ce jeudi 13 octobre, de 9h30 à 16h à la salle Nougaro (entrée gratuite) où plus de 30 employeurs sud-girondins seront présents et proposeront de nombreux postes en CDI, en CDD et en alternance et en intérim, à pourvoir d’octobre à décembre 2016.