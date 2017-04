Au début du mois de mars, avant le déplacement au Stade Français, Laurent Marti avait réaménagé les missions du staff. Emile N’Tamack avait été chargé de prendre du recul sur les entraînements. Le désaveu était clair et la porte de sortie, de plus en plus proche… Après le départ de Raphaël Ibanez, c’est donc au tour de l’entraîneur des trois-quarts de faire ses valises. “Oui, c’est vrai, je vais partir cet été, a-t-il confié à nos confrères de RMC sport. Je ne reprends pas la saison prochaine. Je ne ferai pas ma dernière année de contrat.” Si le technicien était critiqué pour son travail, ce dernier justifie son départ anticipé par des raisons familiales.