La Réole Elles veulent habiller le mobilier urbain

Depuis plusieurs semaines, l’association Cuisine et Partage s’est lancée dans un défi de faire du Yarn Bombing, autrement dit, d’habiller le plus d’arbres et de mobiliers urbain possible par le biais d’ateliers de tricot et crochet hebdomadaire. L’atelier se déroule dans un endroit différent pour fédérer le plus d’acteurs possibles.

« Nous voulons rendre le centre-ville plus gai » explique Martine Chavaux, qui est à l’origine de ce défi avec plusieurs membres de l’association. Arbres, potelets métalliques, Cuisine et Partage veut colorer le centre-ville en période hivernale. L’association réfléchit même à la possibilité d’habiller une partie d’un des piliers de l’ancien hôtel de ville. Un objectif de taille, étant donné qu’un pilier mesure plus de deux mètres de circonférence et six mètres de hauteur.

Date limite le 10 décembre

Pour l’association, le temps est limité puisque ses membres devront terminer le tricotage le 5 décembre pour un assemblage peu avant le 10 décembre, jour du marché de Noël à La Réole. Il est encore possible de rejoindre l’équipe qui a besoin de paires de mains mais aussi de laine (ou pulls en laine), à déposer en mairie ou à la crêperie l’Échoppe.

L’association travaille aussi sur la traditionnelle fête de la soupe qui a lieu durant le marché de Noël, sous l’ancien hôtel de ville. Sept soupes de sept pays différents seront présentés et mises en compétition. Pour l’occasion, les membres de l’association vont faire des drapeaux carrés en laine pour représenter chaque pays participant au concours. Il y aura, entre autres, des soupes venant du Sri Lanka, de la Russie et de la Thaïlande.

Pour participer aux ateliers de tricot et de crocher, il faut se tourner vers Marine Chavaux, accessible par téléphone au 06.77.95.14.44.