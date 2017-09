Associées dès leur naissance par la gémellité, les sœurs Dominque Laforse et Line Choquet décident de poursuivre un même chemin en développant, en professionnelles de l’apiculture, les activités de l’Atelier du Miel au lieu-dit Pater à Saint-Sève.

Un produit animal

« Oui le miel est un produit animal bien qu’il provienne d’un végétal ; je suis éleveuse et donc agricultrice, d’abeilles qui transforment le nectar des fleurs en miel » déclare Dominique Laforse. Tiens, qui aurait pensé à cette définition ? Après le bac, lorsqu’elle choisit de devenir apicultrice, parce que papa avait déjà initié ses filles aux ruches, Dominique passe par l’apprentissage pour devenir chef d’exploitation agricole. Elle s’inscrit à la MSA et installe la miellerie et la boutique de vente sur la commune de Saint-Sève en 2006.

Ses ruches sont placées dans un rayon de 40 km chez des agriculteurs ou dans les bois, toujours à bonne distance des voies de communication pour éviter la pollution. L’apicultrice installée découvre un métier passionnant mais multiple. D’autant qu’une piqûre d’abeille la rend allergique dès 2007 et dépendante de l’aide de son père pour continuer le travail.

Un développement nécessaire

Bien que la famille ne soit jamais loin pour donner un coup de main, Dominique sait que le développement de l’Atelier du Miel ne peut se faire dans ces conditions. Sa sœur Line, déjà initiée, s’installe à ses côtés et devient chef d’exploitation associée en 2016. Derrière elles, elles laissent l’attaque du varois et celle du frelon asiatique qui ont fait perdre 80% du cheptel.

Aujourd’hui, les deux apicultrices professionnelles, fortes de deux cents ruches, ne comptent pas les heures mais sont sereines pour envisager l’avenir : un employé, trois cents ruches et plus…. Line prend en charge la partie production et comptabilité, Dominique se charge de la transformation et toutes deux sont sur les marchés de producteurs.

Les abeilles sont très sensibles au parfum, au téléphone portable…

Les abeilles, de races Apis Melifera et Buckfast, travaillent une grande partie de l’année. La première récolte est la fleur de pissenlit en février. La dernière, celle des fleurs de tournesol, de sarrasin et, après les vendanges, celle des fleurs de la forêt. Et jamais les deux apicultrices ne quittent des yeux la qualité du miel et donc l’environnement des abeilles. « Les abeilles sont très sensibles à l’influence du temps. Mais aussi, les odeurs fortes, le parfum par exemple, les téléphones portables, l’alcool fort, ont une incidence sur leur travail ».