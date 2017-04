Élisabeth Margot fait partie des Réolais particulièrement impliqués dans la vie associative. Présidente de l’antenne des Restaurants du cœur, enseignante auprès des primo-arrivants au sein du club Unesco Langon à La Réole, initiatrice d’un atelier de rencontre autour du livre… La Réolaise a un sacré CV quand il s’agit d’évoquer ses différentes activités associatives.

Quelque chose de naturel

Pour comprendre cette envie, presque comme un besoin, de s’investir dans les associations, il faut remonter l’arbre généalogique d’Élisabeth Margot. « C’est une tradition familiale ». Ses grands-parents étaient très impliqués au sein d’associations locales en Bourgogne, leur région d’origine. Puis, son père, ancien musicien professionnel, a suivi le même chemin. « J’ai toujours vécu dans le milieu associatif. Pour moi, ce fut quelque chose de naturel » poursuit la Réolaise.

Avant de débarquer dans la cité millénaire, Élisabeth Margot s’est impliquée à Bazas au niveau sportif, scolaire mais aussi historique et environnemental. Puis, elle s’est installée dans le Réolais, en 2005. « Une fois retraitée, il fallait que je fasse quelque chose ». L’ancienne enseignante a ainsi créé l’antenne des Restos du cœur, sous la demande de l’antenne langonnaise qui constatait un problème de mobilité des bénéficiaires.

Par la suite, c’est un atelier de Français et Langue étrangères que la Réolaise a mis en place, dans l’ancienne bibliothèque de La Réole, pour l’antenne Unesco de Langon. « J’ai vécu et travaillé en Algérie en tant qu’enseignante pour l’alphabétisation des adultes ». Une expérience dont elle fait bénéficier la population réolaise, aujourd’hui.

« Je me demandais comment j’allais lui rendre, je n’avais pas d’argent »

Cette volonté d’aider les autres, Élisabeth Margot la tient d’une dame qui lui était venue en aide scolairement lorsqu’elle était adolescente. « Je me demandais comment j’allais lui rendre, je n’avais pas d’argent. Et elle m’a dit : ce que je te donne, je l’ai reçu des autres et tu le donneras toi aussi. J’ai l’impression de faire partie d’une chaîne solidaire ».

Aujourd’hui, Élisabeth Margot a trouvé son rythme de croisière. Il lui arrive d’animer des ateliers sur la littérature au centre Saint-Jean Bosco. « Je ne suis qu’à cinq associations » se défend-elle tout en précisant qu’elle n’est « qu’adhérente » dans les autres. Mère de trois enfants, elle semble aussi avoir transmis le virus du milieu associatif. « Ils me disent : Maman, tu en fais trop mais ils en font tout autant ».