ELECTIONS. Pensez à votre inscription sur les listes électorales

Si vous souhaitez participer aux scrutins organisés en 2017 (l’élection présidentielle les 23 avril et 7 mai et les élections législatives des 11 et 18 juin), votre inscription sur les listes électorales doit être enregistrée avant le samedi 31 décembre 2016 auprès de votre mairie.

Pour permettre à leurs administrés de remplir cette formalité dans les temps, les communes sont tenues d’assurer une permanence jusqu’au dernier jour de l’année. Toutefois, il sera bienvenu de ne pas attendre la dernière heure pour procéder à votre inscription.

ATTENTION : pour vous inscrire, vous devrez fournir la preuve de votre nationalité et de votre identité par la présentation d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport en cours de validité (ou dont la validité a expiré dans l’année précédant le dépôt de la demande d’inscription) et la preuve de votre attache avec la commune par tout justificatif de domicile : quittances de loyer, d’eau, de gaz, d’électricité, avis d’imposition…