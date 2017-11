C’est à Gradignan que le candidat Michel Macary a rassemblé hier ses 39 colistiers. A 24 jours des élections, le Périgourdin a dévoilé officiellement la “Liste du collectif Nouvelle-Aquitaine”, qu’il a le privilège de mener. Comme nous l’évoquions en avant-première, samedi dernier sur notre site, la très grande majorité des départements (10 sur 12) de cette vaste région géographique – la deuxième de France la plus importante en terme de licenciés (65 000) – est représentée. A l’exception des Deux-Sèvres (fief du Niortais Bernard Rebeyrol, son concurrent) et de la Vienne.

Le Landais Max Godemet et 9 dirigeants girondins

En fonction de sa dimension, la Gironde (9 personnes) se taille la part du lion, devant les Pyrénées-Atlantiques (8), Landes (5), Dordogne et Haute-Vienne (4), Lot-et-Garonne et Charente (3), Corrèze (2), Creuse, Charente-Maritime (1). Dans les 30 premiers noms, en position d’éligibles, se situent dix femmes, deux dirigeants lot-et-garonnais: le Bon-Encontrais Jean-René Malen (8e) et la Duraquoise Nadine Becot (27e). L’Agenais Thierry Hermerel, président du SU Agen association et président du comité médical à la FFR, apparaît à la 31e place. Hervé Hargous, co-président de l’Union Bordeaux-Bègles association, pointe en 9e position. Grand maître à penser du rugby français, le Montois Max Godemet (deux finales de Coupe du Monde au sein du staff de l’Équipe de France), président du comité départemental des Landes, est en 7e position. Le Corrézien Daniel Tonus, vice-président du CA Brive Corrèze-Limousin association, est placé derrière le trio de tête: Michel Macary, Philippe Barbe (président du comité Côte d’Argent) et Brigitte Jugla (vice-présidente de la FFR en charge du Centre National de Rugby à Marcoussis).

Les 357 clubs de la Nouvelle Aquitaine – chacun d’entre eux disposant de tant de voix en fonction du nombre de licenciés – s’exprimeront au moyen du vote électronique. Une grande première dans l’histoire du rugby français. Deux listes sont en lice, “Tous ensemble Nouvelle Aquitaine”, étant l’équipe conduite par Bernard Rebeyrol. Les élections (un seul tour à la proportionnelle) auront lieu du 6 au 9 décembre.

L’équipe du Périgourdin Michel Macary