Sous les couleurs – une seule en fait, l’orange – du Modem, Jonathan Biteau poursuit sa campagne électorale en vue des prochaines législatives sur la circonscription de Marmande. La semaine dernière, avec son directeur de campagne, Xavier Marcos, ils ont lancé officiellement le site internet, www.jonathanbiteau.fr, et fait un point sur cette course de fond que le candidat a entamée voici quelques mois déjà.

Trois axes

Ainsi, à travers ses « Jeudis du Modem », soient sept réunions publiques, Jonathan Biteau explique avoir « imaginé ces réunions dans le but de co-construire un programme qui permette d’identifier les leviers pour développer l’attractivité de notre département et répondre aux attentes des Lot-et-Garonnais ». Xavier Marcos souligne que « nous sommes beaucoup centrés sur l’économie : en Lot-et-Garonne, nous avons tout pour que cela fonctionne, mais nous ne sommes pas organisés ». Des « clivages politiques, voire politiciens » que le candidat Modem veut dépasser, lui qui présentera ses propositions suivant trois axes : « Un axe économique, notamment envers les agriculteurs, mais aussi pour faire émerger des filières innovantes ou encore pour travailler sur la fiscalité des TPE et PME ; un axe social, car il faut vraiment agir sur l’aide à domicile, l’adaptation des logements à la dépendance, et je suis également en faveur d’une expérimentation du revenu universel ; un troisième axe, enfin, qui portera sur la pratique citoyenne de l’exercice du mandat ». Le candidat et son équipe poursuivront leurs Jeudis du Modem, « mais sous une autre forme, autour d’un sujet unique : comment dynamiser le territoire lot-et-garonnais au sein de la Nouvelle Aquitaine ? ». Premier rendez-vous le 9 février, au Mas d’Agenais.

Toujours pas de suppléant (e)…

Et si Jonathan Biteau est fier de son équipe de campagne, toujours pas de suppléant(e) présenté(e), « ce n’est toujours pas décidé ». Quant à la politique nationale et à l’élection présidentielle, le délégué du Modem assume sa position : « Je l’ai déjà dit : je souhaite que François Bayrou se rapproche et soutienne Emmanuel Macron ».