Le chantier est gigantesque. A tout point de vue. Tous les volets sont à prendre en considération: sportif, administratif, financier, social, patrimoine immobilier…

La mise en place de la future ligue régionale Nouvelle-Aquitaine est le sujet préoccupant du moment.

L’échéance électorale approche à grands pas. Les clubs seront appelés à voter entre le 6 et 9 décembre. Sur un seul tour, à la proportionnelle. C’est une grande première : pas utile de se déplacer, le mode utilisé sera le vote électronique. Les résultats seront connus immédiatement dans la foulée.

Deux listes, un duel Macary – Rebeyrol

Sur la Nouvelle-Aquitaine, par le truchement des alliances et des courants opposés, un duel mettra en présence Michel Macary et Bernard Rebeyrol. Ancien président du CA Périgueux dans les années 2000 et ancien vice-président du comité du Périgord-Agenais, le premier est soutenu par Bernard Laporte. Président du Comité territorial de Poitou-Charente, le second, pro Pierre Camou, a déclaré bien assez tôt son ambition du pouvoir.

Au gré de la campagne et des réunions d’informations, tout un chacun peut se faire une idée sur les propositions avancées par ces deux candidats, tirant une liste de 40 élus (30 hommes et 10 femmes), issus des 12 départements. Sachant que chaque président des comités départementaux (ou représentant désigné par ses pairs) sera d’office membre de droit du comité directeur de la future ligue, dont le siège sera au Bouscat.

65 000 licenciés, 10 clubs pros

Afin d’être en conformité avec la loi NOTRE, la réforme institutionnelle prévoit qu’au 1er janvier 2018, les 14 ligues métropolitaines dont celle d’Outre-Mer seront en place statutairement.

Colossal, disions-nous, absolument, à l’instar de la dimension du territoire. Se substituant aux Comités territoriaux (Béarn, Côte Basque-Landes, Côte d’Argent, Périgord-Agenais, Limousin, Poitou-Charente), la Nouvelle-Aquitaine pèse au bas mot 65 515 joueurs (soit environ 25 % des licenciés affiliés à la FFR) pour 357 clubs. Derrière l’Occitanie, c’est la deuxième région la plus puissante en terme de licenciés.

Du Stade Rochelais à la Section Paloise, en passant par Soyaux-Angoulême XV Charente, CA Brive, Union Bordeaux-Bègles, SU Agen, Stade Montois, US Dax, Aviron Bayonnais, Biarritz Olympique, c’est de loin la région la plus fournie en clubs professionnels (un tiers de la représentation).

Championnats régionaux : un vent de fraîcheur

Vous comprendrez aisément l’importance des enjeux à travers cette large ouverture des frontières. Les clubs amateurs ont-ils à s’en inquiéter? Les championnats territoriaux accoucheront de leurs derniers champions au printemps prochain. Les futurs boucliers serviront alors de reliques, à ranger définitivement dans la galerie des trophées.

Dans le plan ébauché par l’équipe Macary, les futures compétitions de «zone» seront respectueuses des spécificités territoriales, démographiques, historiques. Selon la carte des clubs, la composition des séries prendra en compte les commodités du réseau routier. Au bas-mot, les 160 clubs de Honneur à 2e série seraient répartis en 4 poules de 10 par niveau. Les phases finales retiendraient les quatre premiers de chaque poule pour disputer les huitièmes de finale (formule aller-retour)… Les 3 et 4e séries (environ 63 clubs) seraient mixées dans un premier temps.

«On aura ainsi de vrais championnats, cohérents, équilibrés, avec des blocs de trois matches, bien répartis dans le calendrier. La formule actuelle est devenue routinière, marquant ses faiblesses et ses limites. Tous les ans, c’est la même rengaine à l’échelle des comités, les clubs étant toujours, souvent, opposés aux mêmes adversaires», commente l’un des porte-paroles de la liste du Périgourdin Macary.

Parmi les priorités du programme, la formation des jeunes, bénéficiant de l’intervention de Conseillers techniques de clubs – 34 CTC détachés et pris en charge financièrement par la FFR sur la ligue Nouvelle Aquitaine – est l’axe principal.

C’est indéniablement par ce biais-là que le rugby retrouvera ses petits, la Nouvelle Aquitaine perdant en moyenne 5 à 6 % de licenciés.

Deux candidats en Occitanie

Bernard Laporte a désigné ses hommes de terrain, ses «chefs de file». Sur l’Occitanie, ligue voisine, Alain Doucet a été adoubé par le président de la FFR. Hier opposant, l ’ancien président du comité Armagnac-Bigorre «obéit» désormais à la politique de la Nouvelle Gouvernance. Dans sa région, il sera en compétition avec Gilles Sicre, président du Comité Midi-Pyrénées, élu en septembre 2016.