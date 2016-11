FFR - Élections: deux membres du comité du Périgord-Agenais en lice sur des listes opposées

Les élections se dérouleront le samedi 3 décembre à Marcoussis. Les 1900 clubs français ont désormais accès au formulaire servant de procuration de vote, via intranet. Aujourd’hui, chaque candidat a dévoilé sa liste.

Avant le 20 novembre à minuit, les trois candidats à la présidence de la FFR devaient déposer leur liste respective. Sans surprise, l’ancien secrétaire général de la FFR Alain Doucet est épaulé par Philippe Barbe (président du comité Côte d’Argent) placé numéro 2.

Le Bon-Encontrais J-R Malen n°10 sur la liste Doucet

Le Lot-et-Garonnais Jean-René Malen (membre du comité directeur du Périgord-Agenais, secrétaire du club de Bon-Encontre) est en dixième position. C’est un spécialiste des règlements (responsable à ce titre de la grande région Aquitaine pour les épreuves jeunes). Sur la liste de celui qui est présenté comme challenger, se trouvent deux anciens internationaux: Christophe Dominici (n°5) et Karl Janik (n°27). L’ancien arbitre international le Tarbais Christophe Berdos est en 9e position.

Lucien Simon, membre du comité directeur de la Ligue Nationale de Rugby, un des instigateurs de cette liste déclarée en mars, ferme la marche. Selon l’article 131.8 du code du sport, il est du devoir de chaque candidat de présenter 10 femmes sur sa liste.

En cas de victoire aux élections, toutes ces femmes doivent siéger au sein du comité directeur de la FFR. Ce qui explique que celles dont les noms sont cochés sur la liste Doucet sont en position d’éligibilité. Entre la 14e et 23e place, on les retrouve toutes en effet.

Laporte, sans candidat du P-A, bénéficie de soutien en Lot-et-Garonne

Ce qui n’est pas le cas sur la liste de Bernard Laporte: 6 femmes dans les 23 premières places ! Est-ce un “défaut” qui portera conséquence à un retrait de l’agrément pour non respect de la loi par le Ministère des Sports?

Qui retrouve-t-on sur la liste de l’ancien secrétaire d’État aux sports? Davantage d’internationaux: Pascal Papé, Philippe Rougé-Thomas, Fabrice Estebanez, l’ancien agenais Bernard Viviès, Annick Hayraud.

Le comité Côte d’Argent est représenté par la Médocaine Brigitte Jugla, ancienne présidente de Pays Médoc Rugby (fusion Lesparre et Pauillac). Le Bordelais Alban Moga (ex-président de l’UBB) est en 17e position. Sur les 37 noms cochés, il n’y a pas de personne rattachée au Comité du Périgord-Agenais!

Pressenti, le président Jean-François Fonteneau du SU Agen ne réunissait pas les conditions requises pour être candidat. Même cas de figure, selon nos sources, pour Thierry Hermerel qui ne présentait pas les 2 ans de licence dirigeant dans les cinq dernières années… Ce qui n’empêche pas Jeff Fonteneau de soutenir la candidature de son ami Laporte.

Pas de candidat du P-A sur cette liste, néanmoins, la tendance du moment donnerait Laporte légèrement favori sur ce comité.

Les poids que pèsent les clubs d’Agen, Marmande, Nérac, Le Passage d’Agen, Casteljaloux, entre autres, seraient un signe pour l’ancien sélectionneur.

Liste Camou: Jean-Marc Garin (RC Queyran) sollicité la semaine dernière

Autre candidat et non des moindres: Pierre Camou. Le président sortant finit son deuxième mandat. Reste à savoir comment aura été jugé son “oeuvre” pendant 8 ans. Sur sa liste, figurent Serge Blanco (n°2), Fabien Pelous (n°6) et 10 femmes dans les 27 premières places. En revanche, point de Georges Duzan, grande figure à la FFR. Prévu pourtant initialement, le vice-président en charge des épreuves (compétitions de Fédérale 1, 2, 3) a décidé de renoncer.

Le président du Périgord-Agenais Jacques Laurans, secrétaire général par intérim à la FFR, ne souhaitant pas se réinvestir au plan national, la représentation du comité du P-A sur la liste Camou est entre les mains de… Jean-Marc Garin, président du Comité Rugby 47. Il pointe en 31e position. Selon nos sources, le président du RC Queyran aurait été sollicité la semaine dernière.

“J’ai donné mon accord mardi 15 novembre, le lendemain de la tenue de l’assemblée financière du Comité départementale à Castelmoron” a-t-il tenu à préciser.