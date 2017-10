Les « bouuuuuh » fantomatiques et autres rires sarcastiques seront de sortie. Halloween arrive à pas de zombies et cette nouvelle édition devrait surclasser toutes les précédentes.

En cause : la coopération de plusieurs services (culturel et jeunesse et sport) pour concocter un programme d’enfer à faire pâlir Dracula en personne…

Ateliers et parade

Ce jour-là, le centre culturel se transformera en véritable maison de l’horreur : angoisse à tous les étages. Pour éviter le rush de l’an dernier, les activités seront dispersées dans plusieurs salles de la bâtisse. Maquillage des petits monstres, photobooth, décoration de citrouilles, créations de tambourins têtes de morts, de marionnettes et de squelettes, jeu du loup garou, mini sorciers, tir à la ventouse… le choix est large dans la crypte.

Plus les enfants auront participé à ces ateliers, plus ils pourront avoir de bonbons…

Un concours de citrouilles décorées sera proposé aux familles. Elles seront à disposition de ceux désirant participer.

La suite de cette Halloween party se déroulant à la Manoque, une déambulation bruyante est prévue jusqu’au banquet de Dracula. Cette soirée d’enfer prendra forme de boom halloweenesque.

Les enfants resteront sous la responsabilité des parents, l’événement se voulant familial.

Pratique

Mardi 31 octobre. Gratuit.

De 14h30 à 17h30, animations et ateliers au centre culturel.

17h30, déambulation jusqu’à la Manoque. Soirée d’enfer de 18h à 20h.

Renseignements : 05.53.89.31.63.