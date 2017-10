Ce jeudi 19 octobre, dans le cadre de leur veillée mensuelle, les ATP ont invité Patrick Lavaud à l’Ostau Marmandés, rue Labat. C’est un habitué des veillées des ATP au Plaza ou à l’Ostau. Il présentera son dernier documentaire de 52 minutes en occitan sous-titré en français (2 017)

Le film

Né en 1917, André Faugère a passé toute sa vie à Uzeste. Il a connu la vie rude et dure de ceux qui ne possédaient pas la terre et qui partageaient les récoltes avec le propriétaire.

Malgré ses 98 ans, son veuvage et ses difficultés pour marcher, André refuse de quitter la métairie de Roucgland dans laquelle il a passé toute sa vie, car il aime, dans les profondeurs de la forêt, « écouter les oiseaux arriver ». L’œil vif et le regard malicieux, André porte un regard lucide et critique sur les servitudes du métayage et sur les transformations de l’agriculture de l’après-guerre.

Jamais nostalgique, il témoigne d’une sociabilité paysanne disparue, celle des voisins solidaires et des travaux en commun. Avec une grande poésie, il parle de sa relation intime et complice avec la nature. Il évoque avec passion son amour de la chasse et revendique avec fougue l’usage des chemins communaux pour le bien de tous. Résolument tourné vers l’avenir, il fait partager sa vision du monde au terme d’une vie longue et bien remplie.

André Faugère est décédé en août 2016, deux mois après le début du tournage. Filmé en occitan et au rythme lent d’un vieil homme de 98 ans, ce documentaire est un hommage chaleureux à un humble métayer des Landes de Gascogne, petit par la taille mais grand par l’esprit et les convictions.

Production : Les Nuits Atypiques/Montage : Joan Francés Hautin/Avec le soutien du Conseil Départemental de la Gironde.

Jeudi 19 octobre, 20h30, rue Labat, participation: 4€.