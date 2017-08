Le temps n’est pas au beau fixe en ce 15 août. Les rayons du Bricomarché de Nérac connaissent une affluence importante. « Il faut reconnaître que la météo joue en notre faveur. Globalement, elle a été en notre faveur », souligne Bertrand Pozzobon, gérant de la surface de bricolage qui a ouvert ses portes en juillet 2016.

Dix employés embauchés

Pas seulement des locaux qui se consacrent à leurs travaux faute de loisirs estivaux. « Nous avons aussi une forte part touristique, environ 10 % », précise-t-il. « Certains propriétaires de résidences secondaires ou de maisons familiales profitent de cette période pour réaliser les tâches qu’ils ont à faire », poursuit Caroline Pozzobon. Sur ce dernier point, les époux jugent qu’ils n’avaient « pas mesuré l’effet aussi important de ce potentiel ».

L’activité croissante de cet été permet au couple de dresser le bilan de la première année. « Elle est très bonne. Nous sommes au-delà des objectifs fixés à l’ouverture », souligne Bertrand « depuis trois semaines, nous pouvons comparer par rapport à l’an passé et nous avons une augmentation de 15 % de passage en caisse ». La clientèle est au rendez-vous. Concernant son maillage, elle provient essentiellement du Grand Albret en raison du maillage du territoire avec la présence des autres Bricomarché (comme à Casteljaloux, Aiguillon ou Condom). Les gérants ont aussi tenu à répondre à des attentes. Notamment en matière d’ouverture.

Ouvert 6 jours sur 7

Pour cette raison, la grande surface du bricolage (et ses 1.600m2 qui y sont dévolus) est ouverte 6 jours sur 7. « Nous sommes ouverts les jours fériés. Le matin ou la journée entière selon la date », note Caroline. Avec leurs dix employés, les gérants ont souhaité orienter leurs efforts, en cette première année, sur l’accueil et le conseil. « C’était notre priorité des priorités », avance Bertrand Pozzobon. « Pendant presque six mois, nous avons sillonné le magasin avec eux pour répondre à leurs moindres demandes. Une manière pour nos clients de se familiariser avec ce nouvel environnement », prolonge Caroline.

Des axes de développement

Avec cette ouverture, le couple Pozzobon avait à cœur de répondre à une demande. La fréquentation ne peut que leur donner raison. Tout en s’attachant à proposer une large gamme de références dans de nombreux domaines. « Nous avons donné la priorité à la jardinerie pour que cela ressemble à quelque chose », concède le responsable. Le couple ne veut pas rester « sur les acquis de cette première année ». « Nous avons des projets notamment sur la partie matériaux », place Caroline « Il nous manque des choses et nous allons les mettre en place rapidement comme des bacs à sable accessibles ». Une manière de répondre à une attente de la clientèle.

La grande surface a, en prévision de la saison hivernale, développer son rayon chauffage. Un poêle est même installé en démonstration. « Nous travaillons avec un poseur pour permettre de répondre à la demande de notre clientèle qui souhaite s’équiper », conclut Caroline Pozzobon. Dans l’optique pour Bricomarché de poursuivre son développement et à termes d’embaucher de nouveaux employés. Bertrand Pozzobon de dévoiler « C’est un peu ça aussi l’objectif de continuer à s’étoffer ».