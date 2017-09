A quelques jours de la rentrée des classes, la mairie de Marmande a dû multiplier les réunions… de crise. La cause ? « On n’a plus le droit de renouveler les contrats aidés au sein des collectivités locales. Cela nous met dans une grande difficulté, l’impact budgétaire peut être dramatique » explique le maire, Daniel Benquet. Sont concernés les CAE, contrats d’accompagnement dans l’emploi : le gouvernement a en effet annoncé au milieu de l’été leur non-reconduction. Or, à Marmande comme la majorité des « grosses » mairies, on a largement fait appel à ce dispositif, notamment pour les services techniques, mais aussi et même surtout dans le service éducation (animateurs des CLAE, service des repas dans les cantines). La ville a donc fait ses comptes : pour offrir le même service, si elle devait embaucher, cela lui coûterait environ 680.000€ par an. Il n’en est évidemment pas question. « Nous avons donc réuni tous les directeurs de service, et des solutions seront trouvées en interne. Notre objectif est toujours de ne pas augmenter la fiscalité des ménages, il y aura donc un changement des méthodes de travail ». Reste que des solutions urgentes ont dû être trouvées pour pouvoir assurer la rentrée scolaire, « 31 contrats étaient concernés par cette mesure récente, dont une grande partie se terminait fin août, et ne pouvaient donc finalement pas être renouvelés » précise Philippe Labardin, premier adjoint au maire.

Les enfants ne verront pas de changement»

Déjà, au mois de juillet, la mairie avait décidé de transformer 10 CAE en CDD (contrat à durée déterminée) d’une année. « 3 autres CAE seront suivis de CDD d’une année, et 9 autres en CDD de 2 mois, pour laisser le temps de trouver d’autres solutions ». « Et pour donner aussi le temps aux jeunes d’essayer de trouver autre chose » renchérit Josette Jacquet, adjointe aux finances. Ces emplois concernaient les centres de loisirs associés aux écoles et le périscolaire ; quant à la restauration, « deux écoles, Labrunie et Herriot, vont passer en contractualisation avec Elior pour la distribution des repas, la société a accepté d’embaucher les personnes, sur la base du volontariat : cela permettra de recaser 5 personnes ».

Les élus l’assurent : « A la rentrée, le 4 septembre, il n’y aura pas de souci, nous sommes un service public, et nous allons l’assumer jusqu’au bout. Les enfants ne verront pas de changement ». Des changements pourraient par contre se produire plus tard : « C’est clair qu’il y aura des priorisations » prévient Philippe Labardin. Daniel Benquet se veut rassurant, rappelant qu’« on ne peut pas bâtir une politique sur des contrats aidés », précisant simplement qu’« il y a des choses que nous faisions jusqu’ici par habitude et que nous ne ferons plus ». Une dizaine d’autres personnes en CAE serait concernée dans les autres services municipaux.